Чиновников и депутатов одного из районов Томской области заподозрили в попытке избежать отчетов о доходах

19 июля 2017 / Томский Обзор

Прокуратура Кривошеинского района Томской области оспорила местные нормативные правовые акты, регламентирующие отчеты депутатов и глав муниципальных образований о своих доходах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно закону, депутаты органов местного самоуправления и главы муниципальных образований должны предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе губернатору Томской области, который может инициировать проверку достоверности этих сведений.

"В свою очередь, по решению органов местного самоуправления всех восьми муниципалитетов района устанавливалось, что депутаты и главы муниципальных образований отчитываются о своих доходах и расходах перед комиссиями, которые созданы в таких органах", - говорится в пресс-релизе.

По мнению прокуратуры, данные нормативные акты являются незаконными, и ведомство опротестовало их. Протесты находятся на рассмотрении.

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