Томичам предлагают выбрать дизайн новых остановок для трассы Томск — Аэропорт

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2017 // Фото: Dts.tomsk.gov.ru

Жителям Томской области предлагают принять участие в выборе лучшего дизайна для остановочных павильонов на трассе Томск — Аэропорт, сообщает пресс-служба обладминистрации

«Современные остановочные павильоны на автотрассе Томск – Аэропорт будут установлены в рамках инициированного главой Томской области Сергеем Жвачкиным проекта «Въездная группа». Сейчас мы приступаем к стадии общественного обсуждения вариантов их дизайна», — сообщил заместитель губернатор Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, подчеркнув, что главным требованием к павильонам является их соответствие ГОСТам.

Остановочные комплексы должны иметь современный внешний вид и архитектурно-художественное оформление. Они должны защищать ожидающих транспорт пассажиров от ветра, дождя, снега и обеспечивать хороший обзор. Павильоны должны быть просты в уходе, устойчивы к снегозаметанию, со скамейками и урнами. Также в них должно быть оборудовано место для размещения информационных табличек, при этом расклейка частных объявлений запрещается. Конструкции и материалы павильонов должны быть вандалоустойчивы и ремонтопригодны.

Онлайн-голосование за лучший дизайн остановочных павильонов проходит на сайте областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи. Каждый желающий может поучаствовать в опросе, отдав голос за понравившийся вариант либо предложив свой.

«С учетом общественного мнения мы выберем наиболее оптимальный вариант, который станет основой при изготовлении павильонов автобусных остановок для автомобильной дороги Томск – Аэропорт», — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.

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