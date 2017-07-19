Боевую гранату обнаружили у складов с взрывчаткой томского вуза

19 июля 2017 / Томский Обзор

Сотрудник Росгвардии обнаружил боевую гранату у села Новомихайловка Томской области на территории складов взрывчатых веществ, стоящих на балансе Томского госуниверситета, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«Подозрительный предмет был обнаружен в траве. В ходе осмотра инженер-сапер сделал заключение, что обнаруженный предмет является оборонительной ручной гранатой без запала, взрывоопасной первой категории», — говорится в пресс-релизе.

Гранату передали сотрудникам полиции для следственных действий.

В пресс-службе вуза агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что склады используются для нужд НИИ Прикладной математики и механики (ПММ) ТГУ.

«Насколько нам известно, гранату нашли за огражденной территории складов. Вещества, которые хранятся на складах, используются для исследований, гранаты там не хранятся», — сказал представитель ТГУ.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял восьмое место в VIII Национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

НИИ ПММ ТГУ был открыт в 1968 году, он проводит исследования по теории горения и химической газодинамике, газодинамике высокоэнтальпийных потоков, аэромеханике двухфазных потоков в задачах исследования и проектирования аппаратов порошковой технологии, механике и физика быстропротекающих процессов, теории упругости, прочности и разрушения; динамике летательных аппаратов; небесной механике и астрометрии.

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