Педагог-дефектолог проведет тренинг для томичей

19 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: АНО "Партнеры по радости"

У жителей Томска есть возможность присоединиться к обучающим семинарам по предварительной записи. АНО «Партнеры по радости» продолжают реализацию социально-значимого проекта «Мастерская больничных клоунов».

В воскресенье, 23 июля, в Томске пройдет тренинг педагога-дефектолога, финалистки всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам» Галины Сенинг, сообщают в АНО «Партнеры по радости».

Педагог расскажет участникам об инструментах общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также на занятиях, проходящих в рамках проекта «Мастерская больничных клоунов», всех желающих научат работе в команде, взаимодействию с детьми и актерскому мастерство.

Чтобы присоединиться к социальному проекту «Мастерская больничных клоунов» — попробовать себя в качестве волонтера, нужно позвонить позвоните по телефону: 8-923-406-0065, заполните анкету, размещенную на сайте организации партнерыпорадости.рф и в официальных сообществах в социальных сетях. Количество мест ограничено.

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