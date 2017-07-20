Во время первенства мира в Томске откроется выставка, посвященная подводному спорту

20 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

В Томске в центре водных видов спорта «Звездный» во время проведения первенства мира по подводному спорту можно будет увидеть тематическую фотовыставку и раритетные экспонаты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На фотовыставке себя найдут многие томские подводники. Снимки сделали как фотографы, так и спортсмены», — сказала президент Томской областной федерации подводного спорта Наталья Гречихина.

На втором этаже «Звездного» представлены и раритетные экспонаты — например, моноласт образца 1970-х годов, предоставленный тренером по подводному спорту из Санкт-Петербурга Игорем Орлом. Кроме того, там установлена стена с именами 38 томичей, ставших в разные годы победителями и призерами мировых первенств по плаванию в ластах.

«Этой экспозицией хотим показать силу традиций подводного спорта Томской области. Чтобы еще больше родителей приводили в секции своих ребятишек, и у нас в скором времени появлялись новые чемпионы», — добавила Наталья Гречихина.

Напомним, с 31 июля по 7 августа в центре водных видов спорта «Звездный» Томска под эгидой Министерства спорта России, Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) и администрации Томской области состоится 15-е первенство мира по плаванию в ластах.

Участие в международных соревнованиях подтвердили спортсмены из 25 стран мира. Генеральные партнеры турнира — АО «Транснефть — Центральная Сибирь», ОАО «Томское пиво». Спонсоры соревнований — юридическая фирма «LL.C право», Томское отделение Сбербанка России, ООО «Томскремстройпроект», ООО «Томсклесдрев», ООО «ГеоТехКом», ООО «Ларс-инжиниринг», операционный офис «Томский» филиала Новосибирского АО «АЛЬФА-БАНК», УМП «Томскстройзаказчик». Информационные партнеры — международное агентство «Интерфакс-Сибирь», ГТРК «Томск». Официальный сайт первенства мира по плаванию в ластах.

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