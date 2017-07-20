Пожилой водитель «Нивы» погиб в ДТП с КамАЗом на севере Томской области

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 19 июля, в Томской области столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2131. В ДТП погиб пожилой мужчина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 16.40 на 6 километре трассы Стрежевой — Колтогорск. По предварительным данным, 41-летний водитель КамАЗа с полуприцепом не учел особенности транспортного средства, в результате на повороте задняя ось выехала на встречную полосу, где в нее врезалась «Нива».

В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте, его пассажир 42-летний мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Gibdd.ru

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