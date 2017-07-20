На месторождениях «Газпромнефть-Востока» прошли тактико-специальные учения

20 июля 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Тактико-специальные учения прошли на Урманском и Арчинском месторождениях «Газпромнефть-Востока». Цель — отработка действий всех служб при возникновении чрезвычайной ситуации. Учения проводились во взаимодействии с ГУ МЧС России по Томской области.

Для каждого из месторождений была составлена своя легенда. Так, на Урманском персоналу пришлось справляться с условной разгерметизацией напорного нефтепровода с разливом 20 тонн нефти. В рамках учений был создан оперативный штаб, на место чрезвычайной ситуации доставлена техника, необходимая для устранения ее последствий.

Сценарий учений на Арчинском предполагал условную разгерметизацию резервуара, за его пределы вышло 1,2 тонны нефти. В ликвидации последствий было задействовано более 30 человек. Для предотвращения возгорания разлившуюся нефть залили специальной пеной, место разлива огородили подпорной стенкой, после чего с помощью спецтехники вывезли загрязненный грунт.

Общая оценка тактико-специальных учений — «хорошо».

«Безопасность является одним из главных приоритетов в нашей работе. На предприятии сегодня продолжает реализовываться проект „Цель-ноль“, главной задачей которого является отсутствие вреда людям, окружающей среде и активам предприятия при выполнении работ. Мы ведем системную комплексную программу по отработке возможных рисков, большое внимание уделяем обучению не только собственных сотрудников, но и работников подрядных организаций», — прокомментировал результат учений генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

Тактико-специальные учения проводятся на объектах предприятия ежегодно. В них задействованы сотрудники управления производственной безопасности, технический персонал промыслов, работники подрядных организаций, а также центральная инженерно-техническая служба.

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