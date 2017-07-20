Вчера в Томске ремонтировали дороги на Ивановского, Высоцкого и Комсомольском

20 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В среду подрядчики мэрии Томска ремонтировали дорогу по ул. Ивановского и Высоцкого, а также укладывали дорожное покрытие и проводили ямочный ремонт на пр. Комсомольский, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в планах ремонтных бригад - работа по ул. Ивановского, Высоцкого и Энтузиастов, Ракетной, 1-я Новодеповской, пр. Комсомольскому и ремонт тротуаров по ул. Нахимова. Администрация города напоминает томичам о возможном ограничении движения автомобилей на участках ремонтируемых дорог.

Как сообщил и.о. заммэра – начальник управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергей Аушев, в настоящее время отфрезеровано 69% ремонтируемых дорог, на 54% территории уложен выравнивающий слой, что составляет 156, 9 тыс. кв. м и 70, 8 тыс. кв. м соответственно.

Тэги/темы: