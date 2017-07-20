С пятницы в Томске изменится схема движения троллейбусов

20 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В пятницу, 21 июля, в Томске будет изменена схема движение общественного транспорта, проходящего через пл.Соляную, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения, связанные с ремонтными работами, будут действовать с 22.00 пятницы, 21 июля, до 13.00 воскресенья, 23 июля. Аварийно-восстановительные работы запланированы по ул. Соляная площадь на участке от пер. Макушина до ул. Пушкина.

Маршрутные автобусы будут совершать объезд закрытого участка по следующей схеме:

- со стороны Кузнечного взвоза: Кузнечный взвоз – пер. Макушина – ул. Пушкина -налево по ул. Пушкина – направо по ул. Пушкина – далее по маршруту;

- со стороны ул. Пушкина: ул. Пушкина – после Белого озера – поворот налево - ул. Пушкина – пер. Макушина – Кузнечный взвоз – далее по маршруту.

Во время проведения работ движение троллейбусов №№ 1 и 3 будет закрыто и открыто движение по маршруту № 8, двигающегося от пл. Южной до АРЗа.

Также в сообщении отмечается, что в пятницу, 21 июля с 11.00 до 14.00 часов на время проведения работ по обрезке веток деревьев и кустов в пределах санитарной зоны вдоль трамвайных путей на участке от пр. Комсомольского до ул. Киевской будет изменена схема движении трамваев, в соответствии с которой движение трамваев по маршрутам №№ 2а и 3 будет закрыто. Движение трамваев маршрута № 2 будет организовано по схеме: «пл. Южная – пр. Кирова – ул. Советская – пл. Батенькова – ул. Советская – пр. Кирова – пл. Южная».

Томичей просят соблюдать правила дорожного движения и выбирать в указанные периоды времени другие пути передвижения.

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