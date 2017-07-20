Отправивший в нокаут женщину экс-полицейский в Томской области получил условный срок

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Северский городской суд Томской области признал бывшего полицейского виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трехлетнему условному сроку, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В июле 2016 года между администрацией и работниками местной автомойки произошел конфликт, прибывший полицейский забрал паспорт одного из участников и положил себе в карман.

«Супруга владельца паспорта потянулась рукой в сторону кармана полицейского, но тот в ответ ударил женщину кулаком в лицо, от чего пострадавшая упала и потеряла сознание. От удара женщина получила рану на верхнем веке левого глаза», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

В суде полицейский свою вину не признал, утверждая, что действовал в рамках закона.

Тем не менее, суд приговорил его условному заключению с четырехлетним испытательным сроком.

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