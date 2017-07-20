В Томске открылась новая пекарня, где готовят хлеб по традиционным рецептам

Хлебопекарный клуб «Зерно» открыл в Томске свою пекарню, где хлеб готовят по старинным рецептам с использованием нескольких видов заквасок.

" Ми используем собственные закваски спонтанного брожения и спелого теста. В заквасках присутствуют дикие дрожжи, разрыхляющие хлеб, молочно-кислые бактерии, придающие хлебу мягкий молочный вкус и уксусно-винные, отвечающие за кислинку, — рассказала руководитель клуба Екатерина Гладкова.

Помимо хлеба в пекарне можно купить традиционные немецкие и французские багеты, разного рода печенье, пряники и околохлебные продукты и материалы, облегчающие выпечку. В дальнейшем команда «Зерна» планирует увеличивать ассортимент качественных «чистых» продуктов: хлебов, кондитерских изделий, сыров.

«Мы видим свою миссию в возрождении традиций хебопечения, чтобы хорошего хлеба стало больше. С этой же целью в пекарне периодически проходят мастер-классы. Мы сами по себе, у нас свой бизнес. Люди, технологии, оборудование — это все наше. Мы ни на чем не экономим, не ускоряем процесс, не покупаем плохое сырье», — отметила Екатерина Гладкова.

Пекарня находится по адресу ул. Роза Люксембург, 4в. Стоимость хлеба — около 127 рублей за 300–500 граммов.

Напомним, ранее в этом здании находился магазин «Хлеб, вино, сыр», в котором также продавали оригинальные сладости, европейские сыры, вина и разные виды хлеба.

Фото: Клуб «Зерно»

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