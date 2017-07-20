В начале августа жителей Советского и Кировского района Томска ожидает отключение воды

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

В ночь с 2 на 3 августа отключение воды в части Советского и Кировского районов Томска, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтом запорной арматуры на станции третьего подъема. На время проведения работ с 00.30 3 августа до 06.00 4 августа без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Нахимова, 10а, 12, 12в, 14, 18, 20, 30, 30 стр.1, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44а, 44, 46 по четной стороне и 3/1, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 13б, 13г, 13/1, 13/2, 13/1 стр.2, 13/1 стр.3, 13/1 стр.4, 13/1 стр.5, 15, 15а, 15/4 – по нечетной;

ул. Котовского, 1, 3, 4, 6, 7;

ул. Коларовский тракт, 3, 3 стр.3;

ул. Вершинина от ул. Нахимова до ул. Учебной;

проезд Вершинина, кроме 2а;

ул. Красноармейская от № 102 до № 118/1 и от № 136 до № 152 по четной стороне, а также от № 87 до № 99 и от № 135 до № 151/1 – по нечетной;

ул. Усова от № 16 до № 68 по четной стороне и от № 19 до № 37а – по нечетной;

пр. Комсомольский от № 48 до № 70/1 по четной стороне и от № 49 до № 79 – по нечетной;

пр. Фрунзе от № 96 до № 240 по четной стороне и от № 77 до № 137 – по нечетной;

ул. Киевская от № 30 до № 98 по четной стороне и от № 57 до № 147 (кроме № 105, 111а) – по нечетной;

пр. Кирова от № 26 до № 68 (кроме № 50) по четной стороне и от № 25 до № 69 – по нечетной;

ул. Карташова от № 58 по № 70 по четной стороне и от № 41 до № 47а - по нечетной;

ул. Алтайская от № 110 по № 128/1 по четной стороне (кроме 120/2, 120/1, 122/1, 126, 128, 132, 132 ст.1) и от № 137 по № 173 - по нечетной;

ул. Лебедева от № 92 по № 106 по четной стороне (кроме № 38, 38/1, 40, 50а, 64, 72а, 76/1, 78) и от № 39 до № 143 - по нечетной;

ул. Никитина от ул. Киевской до ул. Степана Разина;

ул. Дзержинского от ул. Усова до ул. Карташова;

ул. Герцена от ул. Киевской до ул. Шевченко;

ул. Некрасова от ул. О. Кошевого до ул. Л. Толстого;

ул. Маяковского от ул. О. Кошевого до ул. Л. Толстого;

ул. Челюскинцев от ул. О. Кошевого до ул. Л. Толстого;

ул. О. Кошевого от № 66 до № 70 по четной стороне и от № 73 по №79 - по нечетной, а также № 39;

ул. Сибирская, 103, 105, 105а,107, 109,111;

ул. Тверская, 81, 88, 90, 90/1, 105, 106, 117, 117/1;

ул. Л. Толстого, кроме № 38б, 38в, 38г, 38/2, 38/2 стр.3, 55, 57;

ул. Жуковского, 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14а, 16;

пер. Нахимова, ул. Новгородская, ул. Шевченко, ул. Енисейская (кроме №3), пер. Промышленный, ул. Мокрушина, ул. 19-ой Гвардейской Дивизии, пер. П. Осипенко, пер. Инструментальный, ул. П. Осипенко, ул. Ф. Лыткина, ул. Нефтяная, ул. Предвокзальная, ул. Елизаровых, ул. Косарева, ул. Щорса, ул. Матросова;

ул. Ст. Разина, ул. Артема, пер. Моторный, пер. Лесной, ул. 1, 2, 3, 4-ая Заречные, 5-ая Заречная (частный сектор), ул. Кулагина, пер. Фруктовый, ул. С. Щедрина, ул. Чкалова, пер. Смоленский, пер. Курский, пер. Фруктовый, пер. Цветочный, ул. Трамвайная, ул. Колхозная, пер. Энергетический, пер. Богашевский, пер. Моряковский, пер. Ангарский, ул. Совхозная, пер. Витебский;

ул. С. Вицмана, пер. Казахский, пер. Украинский, ул. Ярославская, пер. Ярославский, пер. Мирный, ул. Достоевского, ул. Дальняя, ул. Балтийская, пер. Нижний, ул. Каспийская, ул. Черноморская, ул. Писемского, ул. Осенняя, проезд Александровский, пер. Жуковский;

мкр. Степановка, пос. Нефтяной, мкр. Залесье, пос. Угольный, мкр. Южные ворота.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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