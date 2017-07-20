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В начале августа жителей Советского и Кировского района Томска ожидает отключение воды

Томские новости, ЖКХ, отключение воды ЖКХ останутся без воды список адресов В начале августа жителей Советского и Кировского района Томска ожидает отключение воды

В ночь с 2 на 3 августа отключение воды в части Советского и Кировского районов Томска, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтом запорной арматуры на станции третьего подъема. На время проведения работ с 00.30 3 августа до 06.00 4 августа без воды останутся дома, расположенные по адресам:

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