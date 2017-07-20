Томичам покажут, как спаслись участники Дюнкеркской операции

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2017 // Фото: Kinopoisk.ru

Сегодня, 20 июля, в томском «Киномире» стартовала военная драма от режиссера Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

Посмотреть фильм можно начиная с сегодняшнего дня и по 2 августа включительно. Время сеансов смотрите тут.

Еще в «Киномире» показывают драму «Орбита 9», мультфильмы «Гадкий я 3» и «Заячья школа», триллер «Институт Роузвуд», приключенческие боевики «Человек-паук: Возвращение домой» и «Планета обезьян: Война».

С расписанием всех сеансов можно ознакомиться здесь.

Видео: youtube.com

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