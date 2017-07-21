В Томске перекрыли движение в районе пересечения Елизаровых-Красноармейская
21 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: PIxabay.com
Сегодня утром, 21 июля, в Томске перекрыли движение транспорта в районе пересечения улиц Елизаровых и Красноармейская, сообщает пресс-служба мэрии.
Прекращено движение в направлении от пл. Транспортная в сторону пр. Кирова на участке от пл. Транспортная до ул. Артёма. Движение на данном участке будет ограничено до утра понедельника, 24 июля.
Перекрытие связано с необходимостью замены АО «Томск РТС» изношенного трубопровода и строительной части теплотрассы, проходящей под автодорогой, в рамках реконструкции тепломагистрали №4.
Со схемой объездных путей можно ознакомиться здесь.
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