В Томске перекрыли движение в районе пересечения Елизаровых-Красноармейская

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2017 // Фото: PIxabay.com

Сегодня утром, 21 июля, в Томске перекрыли движение транспорта в районе пересечения улиц Елизаровых и Красноармейская, сообщает пресс-служба мэрии.

Прекращено движение в направлении от пл. Транспортная в сторону пр. Кирова на участке от пл. Транспортная до ул. Артёма. Движение на данном участке будет ограничено до утра понедельника, 24 июля.

Перекрытие связано с необходимостью замены АО «Томск РТС» изношенного трубопровода и строительной части теплотрассы, проходящей под автодорогой, в рамках реконструкции тепломагистрали №4.

Со схемой объездных путей можно ознакомиться здесь.



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