В Томской области начинающие водители стали реже провоцировать ДТП

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2017 // Фото: Gibdd.ru

В первом полугодии 2017 года в Томской области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем менее двух лет — это на 35 % меньше, чем за этот же период 2016 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«С начала года в регионе зарегистрировано 326 ДТП, произошедших по вине водителей транспортных средств, из них в 17 водительский стаж виновника составлял менее двух лет. В сравнении с прошлым годом количество таких происшествий сократилось на 35 %», — сообщил на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель начальника Управления ГИБДД по Томской области Андрей Драница.

Он уточнил, что основными видами ДТП по вине начинающих водителей являются столкновения, опрокидывания, наезды на препятствия и пешеходов. Чаще всего водители-новички попадают в аварии на перекрестках.

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