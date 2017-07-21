В сентябре в Томске закроют «Академкнигу»

21 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Ольга Хорошилова

Книжный магазин «Академкнига» в Томске будет закрыт к 18 сентября этого года. Причина - невозможность провести капремонт здания, сообщила заведующая отделом магазина Маргарита Семочкина.

«Полгода назад пришла бумага из администрации города Томска, в которой было сказано, что здание будет закрыто на капитальный ремонт. Мы просили прислать нам официальную бумагу, но ничего так и не получили. Ждали переезда на новое место, но этого так и не произошло», - рассказывает заведующая отделом магазина Маргарита Семочкина.

По ее словам, с 2011 года «Академкнига» является обособленным подразделением музея истории Томска. 17 июля 2017 года пришел приказ о закрытии отдела, а все сотрудники попали под сокращение штата. От вакансии в томских музеях, они отказались.

«Многие покупатели, которые были с нами с самого открытия, интересуются дальнейшей судьбой «Академкниги». Люди не равнодушны к этой беде. Томску не нужны книжные магазины. Мы перестали приносить доход, так как упала покупательская способность граждан. Поэтому, было принято такое решение. Все непроданные книги вернут поставщикам. Скидок и распродаж не будет», — добавила Маргарита Семочкина.

«Академкнига» на набережной реки Ушайки, открыт в мае 1971 года. Здесь проходили различные акции для гостей и покупателей, мастер-классы и творческие встречи с интересными людьми. Несмотря на ликвидацию по всей стране филиалов торговой фирмы «Академкнига» Российской Академии наук, томская «Академкнига» продолжила профильную деятельность, став обособленным подразделением музея истории Томска, подведомственного городскому управлению культуры.

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