В сентябре в Томске закроют «Академкнигу»
Книжный магазин «Академкнига» в Томске будет закрыт к 18 сентября этого года. Причина - невозможность провести капремонт здания, сообщила заведующая отделом магазина Маргарита Семочкина.
«Полгода назад пришла бумага из администрации города Томска, в которой было сказано, что здание будет закрыто на капитальный ремонт. Мы просили прислать нам официальную бумагу, но ничего так и не получили. Ждали переезда на новое место, но этого так и не произошло», - рассказывает заведующая отделом магазина Маргарита Семочкина.
По ее словам, с 2011 года «Академкнига» является обособленным подразделением музея истории Томска. 17 июля 2017 года пришел приказ о закрытии отдела, а все сотрудники попали под сокращение штата. От вакансии в томских музеях, они отказались.
«Многие покупатели, которые были с нами с самого открытия, интересуются дальнейшей судьбой «Академкниги». Люди не равнодушны к этой беде. Томску не нужны книжные магазины. Мы перестали приносить доход, так как упала покупательская способность граждан. Поэтому, было принято такое решение. Все непроданные книги вернут поставщикам. Скидок и распродаж не будет», — добавила Маргарита Семочкина.
«Академкнига» на набережной реки Ушайки, открыт в мае 1971 года. Здесь проходили различные акции для гостей и покупателей, мастер-классы и творческие встречи с интересными людьми. Несмотря на ликвидацию по всей стране филиалов торговой фирмы «Академкнига» Российской Академии наук, томская «Академкнига» продолжила профильную деятельность, став обособленным подразделением музея истории Томска, подведомственного городскому управлению культуры.