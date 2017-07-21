Томская прокуратура закрыла сайты, на которых продавали манулов, красавок и филинов

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Томская межрайонная природоохранная прокуратура добилась ограничения доступа к сайтам, на которых продавали птиц и животных, занесенных в Красную книгу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, в интернете продавали манулов, красавок, японских журавлей, филинов, дальневосточных черепах, серый гекконов, китайских чаек.



«За уничтожение животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и иные действия, которые могут привести к сокращению популяции или среды обитания, а также их незаконный оборот (в том числе продажу), установлена уголовная и административная ответственность», — говорится в сообщении.



В связи с этим природоохранная прокуратура направила в Советский районный суд Томска семь заявлений о признании сообщений о продаже «краснокнижных» птиц и животных информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации и об ограничении доступа к соответствующим интернет-сайтам. В настоящее время четыре заявления прокурора удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.

Когда судебные решения вступят в силу, они будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для осуществления блокировки доступа к противоправной интернет-информации.

Тэги/темы: