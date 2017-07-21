В Томской области строят комфортную городскую среду

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Северске подрядчики приступили к работам. В Александровском и Стрежевом заключены контракты, сообщается на сайте томской облдумы.

В районах, которые готовятся к обновлениям, реализацию проекта контролирует его куратор от Законодательной Думы Томской области, председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

В селе Первомайском Сергей Автомонов оценил готовность площадок, которые будут благоустроены в этом и следующем году. Общественное пространство появится у фонтана с детской площадкой по улице Ленинской.

Проект «Формирование комфортной городской среды» также предусматривает обустройство въездов во дворы, придомовых парковок, монтаж освещения. На реализацию проекта «Городская среда» в 2017 году в Первомайском районе выделено около двух миллионов рублей. 6,5 млн рублей получит Асиновский район. Там Сергей Автомонов побывал во дворах домов по улицам Транспортная, 1 и Станционная, 32. Уже осенью здесь будет установлено уличное освещение, появятся новые скамейки и урны для мусора.

В Кожевниковском районе депутату показали придомовую территорию дома № 22 на улице Гагарина (там запланирован ремонт дороги, бордюров и замена металлического ограждения территории) и общественное пространство — парк культуры и отдыха на улице Комарова, 2.

Кожевниковский район на реализацию проекта в 2017 году получил 2 млн 268 тыс. рублей. Почти столько же — 2 млн 146 тыс. рублей — выделено Шегарскому району. Там у домов по улице Школьной, 45, 47 и 49 восстановят тротуары и асфальтовое покрытие, новыми игровыми элементами будет дополнена детская площадка. На втором этапе реализации проекта отремонтируют проезды и тротуары у домов № 8 и 10 на улице Титова. О

На реализацию федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году Томская область направит 263 млн рублей (193.6 млн рублей — федеральное финансирование, 68 — областное и 1.3 млн рублей — средства местных бюджетов).

Для участия в конкурсе было подано 460 заявок от населения. На первом этапе (2017 год) в программы благоустройства включены 229 дворов и 29 общественных пространств, второй этап проекта рассчитан на 2018-2022 годы.

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