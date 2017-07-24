«Томь» уступила нижегородскому «Олимпийцу» в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2017 // Фото: Fctomtomsk.ru/ru/mediabank/photo/740

В минувшую субботу, 22 июля, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч третьего тура первенства Футбольной национальной лиги, в рамках которого «Томь» принимала нижегородский «Олимпиец».

Гости открыли счет на 3-й минуте матча. Ворота «Томи» поразил Тимур Аюпов. Однако в начале второго тайма томичи сумели сравнять счет - Александр Соболев реализовал пенальти. За 10 минут до конца основного времени Владимир Гогберашвили вывел гостей вперед.

В результате матч закончился со счетом 1:2 в пользу «Олимпийца». Для «Томи» это поражение стало третьим. Следующий матч томская команда проведет 26 июля в Саратове, где встретится с местными «Крыльями Советов».

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