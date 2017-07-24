На МКС готовятся запустить напечатанный в Томске спутник

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2017 // Фото: News.tpu.ru

Сегодня, 24 июля, экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) проверит работоспособность спутника «Томск-ТПУ-120» перед запуском аппарата в открытый космос, сообщает пресс-служба Томского политеха.

Спутник «Томск-ТПУ-120» — это первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и уникальных материалов. Он относится к классу «наноспутников» и имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров. Аппарат разработан в рамках космического эксперимента «РадиоСкаф» в научно-образовательном центре «Современные производственные технологии» ТПУ совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и Институтом физики прочности материаловедения СО РАН. Спутник был отправлен на МКС 31 марта 2016 года на борту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-02» с космодрома Байконур, и его запуск был приурочен к празднованию 120-летия Томского политеха.

Сейчас спутник находится на борту МКС. В понедельник будет проведена проверка работоспособности спутника и зарядка его аккумуляторных батарей от бортовой аппаратуры станции.

Непосредственно запуск спутника запланирован на 17 августа во время выхода российского экипажа в космос. Его запуск осуществят космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский.

После запуска в открытый космос спутник будет находиться на орбите от четырех до шести месяцев, передавая на Землю голосовые сообщения и телеметрию — информацию о параметрах работы систем спутника. Корпус спутника выполнен из уникальных материалов, разработанных для использования в экстремальных условиях космоса.

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