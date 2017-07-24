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Руслан Киселев покинул пост гендиректора ФК «Томь»

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Гендиректор ФК «Томь» Руслан Киселев покинул свой пост по собственному желанию. Его место заняла Татьяна Смирнова. К новым обязанностям экс-финансовый директор клуба приступила с сегодняшнего дня, 24 июля.

Татьяна Смирнова в 2003 году окончила Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», а сейчас получает степень MBA «Общий менеджмент» в Национальном исследовательском Томском политехническом университете.

В течение пяти лет, с 2012-го по 2017-й, являлась финансовым директором футбольного клуба «Томь». Новый гендиректор замужем, у нее двое детей, увлекается рисованием и фитнесом.

«Татьяна Смирнова обладает всеми навыками, необходимыми сегодня для топ-менеджера футбольного клуба», — объяснил принятое решение врио губернатора Томской области, президент ФК «Томь» Сергей Жвачкин.

Он подчеркнул, что перед гендиректором будут стоять сугубо менеджерские, экономические и финансовые задачи.

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