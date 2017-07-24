Томичей приглашают сняться в кино

24 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: CAST Production

Создатели томской комедии «Купон на измену или как пережить кризис» с популярным актёром Денисом Шведовым в главной роли (Майор, Мажор, Метод, Измены) приглашают горожан принять участие в кастинге фильма.

Как сообщают создатели фильма, в данный момент идет подготовительный этап к съемкам. Продюсеры объявляют набор на эпизодические роли и массовку. В кастинге могут принять участие как профессиональные, так и непрофессиональные актеры.

В основном требуются следующие типажи: спортивные, брутальные мужчины, крупной комплекции, от 30 лет, привлекательные женщины от 20 до 35 лет.

Чтобы попасть в актерский состав проекта необходимо написать письмо на почту art@cast-production.ru с пометкой «Фильм в Томске. Кастинг», приложить свои фотографии (ссылки), видео на свои актерские работы (если есть), рассказать о своем опыте, указать контактные данные (имя, фамилия, возраст, ссылку на страницу соц. сети и номер телефона). После того, как все заявки будут рассмотрены, участники получат информацию о времени и месте кастинга.

Напомним, фильм станет результатом уникального томского кинопроекта CAST, целью которого является развитие регионального кинематографа в Сибири. Для создания фильма продюсеры собрали необходимый бюджет на российской краудфандинговой платформе Boomstarter. 24 июля кампания успешно завершилась.

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