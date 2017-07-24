Неопытный водитель насмерть сбил девушку в Асино

24 июля 2017 / Томский Обзор

В минувшую субботу, 22 июля, в Томской области под колеса ВАЗ-21074 попала 20-летняя девушка-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 00.40 в Асино на ул.Николая Довгалюка, 61. Здесь 20-летний водитель сбил девушку, переходившую дорогу в неустановленном месте.

В результате происшествия пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. На ее одежде отсутствовали световозвращающие элементы и приспособления.

В сообщении также отмечается, что стаж водителя автомобиля составляет 1 год. Обстоятельства выясняются.

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