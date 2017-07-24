Экспедиция на Марс: школьники со всей России представили в Томске проекты по колонизации планеты

24 июля 2017

Выставка проектов участников Межрегиональной инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее» прошла в Томском государственном университете в минувшую субботу, 22 июля. Школьники из 17 регионов России представили свои проекты для подготовки миссии по колонизации Марса.

Межрегиональная инженерно-конструкторская школа «Лифт в будущее» проходила в Томске с 11 по 22 июля. В течение 12 дней 85 школьников и школьниц с 7 по 11 класс работали над проектами под руководством наставников и вожатых. Школа была организована ТГУ совместно с Департаментом общего образования Томской области и программой «Лифт в будущее» благотворительного фонда «Система».

Среди участников были ребята не только из Томска и Томской области, но и Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Челябинска, Петропавловска-Камчатского, Симферополя и других городов. На выбор школьникам предложили шесть лабораторий: «Космос», «Робототехника», «IT», «Энергетика», «Новые материалы» и «Биомедицина». Каждая лаборатория отвечала за свой сектор подготовки, в итоге в финал вышли 9 команд. Цель у всех была общая — подготовить решения для экспедиции на Марс.

«Первоначально наша лаборатория работала над одним проектом, но у ребят оказалось столько идей, что мы в итоге сделали целых три. И, несмотря на большой возрастной разрыв — а у нас есть и 7-классники, и те, кто в следующем году уже поступает в университет — нет разницы в степени энтузиазма, способности излагать свои мысли, готовности много и тяжело работать», — отметила руководительница лаборатории «Биомедицина» Татьяна Короненко.

Среди представленных проектов — прибор для экспресс-диагностики заболеваний колонистов, «умная теплица» для поддержания земной растительной экосистемы на другой планете, новые строительные материалы, которые можно использовать на Марсе, технология выращивания грибов и водорослей, богатых белком и многое другое.

«Мы разработали рацион для космонавтов, в который входят рис, морковь, баклажаны, горох — в общем, овощи, которые мы планируем выращивать на гидропонике. Наша команда занимается только теоретической частью — разработкой рациона, а вот коллеги из Green house взяли на себя техническую составляющую — строительство теплицы. Надеюсь, мы будем и дальше работать этим же составом», — рассказывает Мария Дамба, ученица 10 класса.

В роли экспертов выступили преподаватели физического, физико-технического и радиофизического факультетов ТГУ, а также представители ТГАСУ, фонда «Система» и крупных томских компаний. В ходе презентации участники команд рассказывали о проектах и демонстрировали работу прототипов.

Победители межрегиональной школы получили возможность принять участие во Всероссийской инженерно-конструкторской школе «Лифт в будущее», которая состоится этой осенью во Всероссийском детском центре «Орленок». Отдельные награды вручил Томский госуниверситет: авторы проектов, отмеченных научными экспертами, получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в профильные вузы, а также возможность участия в финале Олимпиады НТИ.

Фото: Вероника Белецкая

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