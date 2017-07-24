В томском селе открылся «Дорожный павильон цесаревича» (ФОТО)

24 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В минувшую субботу, 22 июля, в Томской области в селе Семилужки открылся дом-музей «Дорожный павильон цесаревича».

Этот дом — точная копия дома, построенного купцами Кухтериными к приезду будущего императора Николая II в 1891 году во время путешествия на восток страны.

Дорожный павильон цесаревича войдет в ансамбль культурно-исторического Семилуженского комплекса, включающего действующую церковь, посольскую избу, вратную башню, мельницу, амбар, конюшню и трапезную.

Предполагается, что дом цесаревича будет работать круглогодично и предложит посетителям не только экскурсии, но и интерактивные уроки по истории для школьников региона. В павильоне размещено нестандартное выставочное оборудование, включая восемь телариев и стеновую панель. Кроме того, музей украсят триумфальная арка, еловые гирлянды, императорские флаги, ковры и портьеры.

Фото: Владимир Дударев

Тэги/темы: