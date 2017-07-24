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В ночь на вторник жителей Кировского района Томска ожидает отключение воды

Томские новости, ЖКХ, томск ХКХ останутся без воды воды нет график отключения воды В ночь на вторник жителей Кировского района Томска ожидает отключение воды

В ночь на 25 июля в Томске жители домов на некоторых улицах Кировского района останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением нового участка водопроводной линии по ул.Вершинина, а также промывки участка водовода. На время проведения работ, с 00:15 до 14:30 без воды останутся дома, расположенные по следующим адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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