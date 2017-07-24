В ночь на вторник жителей Кировского района Томска ожидает отключение воды

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

В ночь на 25 июля в Томске жители домов на некоторых улицах Кировского района останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением нового участка водопроводной линии по ул.Вершинина, а также промывки участка водовода. На время проведения работ, с 00:15 до 14:30 без воды останутся дома, расположенные по следующим адресам:

ул. Вершинина, 19, 25, 25/2, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 29, 31, 33, 37, 39, 39а по нечетной стороне и 32а, 32б, 36, 38, 40, 44, 44 стр.1, 46, 46/1, 46/2, 46/4, 46/5, 48 - по четной стороне;

пр. Кирова, 13, 13а, 15, 20а, 21, 23;

ул. Котовского, 19/1, 19/5;

ул. Красноармейская, 99а, 101а стр.4, 101а стр.8;

ул. Пирогова, 18, 19;

ул. Студенческая, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 5/2, 7, 8;

ул. Студенческий городок, 5, 5а, 5/1, 6, 7, 9;

ул. Усова, 10, 12, 13в, 15, 15/1, 15/2, 15б, 17, 17а;

ул. Учебная, 42.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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