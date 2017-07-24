Глава Томской области предлагает продлить полномочия сенатора Кресса

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин предложил трех кандидатов в Совет Федерации, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Сергей Жвачкин выдвинул в качестве кандидата Виктора Кресса, который в настоящее время занимает кресло заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, а также вице-спикера Законодательной думы Томской области Александра Куприянца и директора Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Евгения Чойнзонова.

Ранее С.Жвачкин подал в облизбирком документы и подписями муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата на выборы губернатора Томской области, они состоятся 10 сентября 2017 года.

Виктор Кресс на протяжении 20 лет возглавлял Томскую область. После назначения на пост губернатора области Сргея Жвачкина весной 2012 года Виктор Кресс перешел на работу в Совет Федерации.

Тэги/темы: