«Праздник кузнеца» в Томской области (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2017 // Фото: Владимир Дударев

В минувшую субботу, 22 июля, в томском селе Семилужки прошел VI Межрегиональный фестиваль-конкурс «Праздник кузнеца».

В этом году за звание лучшего по профессии состязались 13 мастеров из Алтайского края, Новосибирской и Томской областей. Участие в работе фестиваля принял самый юный кузнец за всю историю Праздника – 8 летняя Люда Билецкая из Белокурихи.

Участникам предстояло проявить себя в двух номинациях. В рамках первой – «Домашнее задание» - ремесленники представили на суд жюри фестиваля готовую работу. Вторая номинация - «Кузнец-молодец» - составила самую зрелищную часть фестиваля: кузнецам необходимо было провести мастер-класс по ремеслу.

Праздник проходил на пяти импровизированных площадках. На первой – в «Городе кузнецов» - проходила конкурсная часть фестиваля. В «Городе мастеров» гости Праздника могли познакомиться с традиционными народными ремеслами, научиться расписывать хохломскую и дымковскую игрушки, плести венки, обращаться с глиной и изготовить богатырский щит.

На рядах «Базарной площади» томичей ждали кованые изделия, украшения ручной работы, эко-косметика из кедровых масел, глиняная домашняя утварь, а также яства на любой вкус: блины с припеками, сбитни и Иван-чаи, мёд, угощения национальных кухонь и многое другое.

В стенах Семилуженского острога гостям предложили погрузиться в историю и познакомиться с бытом томского казачества XVII века. Кроме того, здесь можно было примерить на себя амуницию воина времен Средневековья, научиться поражать мишень при помощи лука, арбалета или сулицы, послушать народные напевы в исполнении фолк-группы «Переплут» и поиграть в народные игры с фольклорно-этнографическим ансамблем «Пересек».

Также перед гостями и участниками фестиваля выступали песенные и танцевальные коллективы региона, байкеры и файер-шоу. Также в рамках фестиваля впервые в Томской области пройдет Чемпионат бороды и усов.

Фото: Владимир Дударев

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