Томские подводники привезли 7 золотых медалей с Всемирных игр

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Томские подводники завоевали 7 золотых медалей на X Всемирных играх, которые проходили с 21 по 22 июля в польском Вроцлаве, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Дмитрий Журман, обучающийся в ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени В.А. Шевелева» и впервые выступивший на Всемирных играх, стал победителем в трех заявленных дисциплинах: «Плавание в ластах, 100 метров», «Плавание в ластах, 200 метров», «Плавание в ластах, эстафета 4х100 метров».

Дмитрий Кокорев также стал обладателем «золота» в эстафете 4х100 метров и занял третье место в дисциплине «Плавание в ластах, 200 метров». Анна Бер, воспитанница СКАТ НИ ТГУ и ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва», завоевала золотую медаль в женской эстафете 4х100 метров и «бронзу» в плавании в ластах на дистанции 100 метров.

Также в составе женской команды эстафету выиграла томичка Александра Скурлатова (ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени В.А. Шевелева»). Евгений Арбузов (ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени В.А. Шевелева») стал лучшим в дисциплине «Плавание в классических ластах, 50 метров».

Всемирные игры проходят под эгидой Международного олимпийского комитета каждые четыре года — на следующий год после проведения Олимпийских игр. Первые Всемирные игры состоялись в 1981 году в городе Санта-Клара (США), в последующие годы проводились в Великобритании, Германии, Нидерландах, Финляндии, Японии, Китае и Колумбии.

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