Завтра томичей ждут грозы и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Во вторник, 25 июля, в Томске ожидаются грозы с усилением ветра, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В ночь с 24 на 25 июля и днем 25 июля в Томске ожидаются дожди и грозы. Завтра днем при грозе возможны порывы ветра до 15-20м/с. Температура ночью +13…+15 °С. Температура днем +23…+25 °С, » — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят обратить внимание на соблюдение правил безопасности.

Тэги/темы: