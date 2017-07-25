В Томске устанавливают комплексы общефизической подготовки

25 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В Кировском районе началась установка комплексов общефизической подготовки. До конца августа новые спортивные сооружения появятся по 54 адресам во всех районах Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

По двум адресам: ул. Киевская,86 и Ф.Лыткина, 14/1 подрядная организация администрации Кировского района уже установила детские спортивные комплексы, а концу недели завершит монтаж тренажеров. Спортивная площадка по ул. Ф.Лыткина,14/1 восстанавливается совместно с ТГУ и кроме нового спортивного комплекса на ней будет дополнительно расположена баскетбольная и волейбольная площадка, где студенты смогут активно провести время.

На сегодняшний день произведен демонтаж старых элементов по пер. Нахимова,10 - ул. Елизаровых, 49. Также выполнено устройство закладных для монтажа элементов по адресу: ул. Советская,110.

Напомним, каждый физкультурно-спортивный комплекс по программе «От томского двора - до олимпийского пьедестала» включает в себя брусья, турники, канат, рукоход, шведскую стенку и антивандальные тренажеры. Также комплексы общефизической подготовки будут установлены по ул. Мокрушина, 12а, ул. Артема, 6-8, ул. 2-я Степная, 27-29, ул. Красноармейская, 119, в с. Тимирязевское, ул. Путевая,1А-З.

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