Иномарка сбила велосипедистку в Северске, полиция ищет очевидцев
25 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера утром, 25 июля, в Северске под колеса иномарки попала 30-летняя велосипедистка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.50 на ул.Ленина напротив дома №108. Здесь водитель Toyota Ipsum сбил женщину. Пострадавшая госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего проводится проверка. Очевидцев и свидетелей ДТП просят обратиться в ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск по телефонам 8(3823) 77-93-00, 77-93-07.
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