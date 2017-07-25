Горячая вода вернулась в большинство томских многоквартирников

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Горячая вода после ремонта тепломагистралей подана в большую часть многоквартирных домов Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Так из ремонта выведено 1554 многоквартирника - это 55 % от общего числа домов. Отмечается, что специалисты ресурсоснабжающей организации оптимизировали ход ремонтной кампании и привлекли дополнительное количество техники.

Сегодня в ремонте находятся 886 домов, в 57 из которых превышены сроки подачи ГВС, в том числе, из-за неготовности домов и долгов жильцов. Сегодня председатели ТСЖ организовали работу по погашению долгов.

Сегодня специалисты АО «Томск РТС» планируют вывести в ремонт участок тепломагистрали № 4 в районе ул. Нахимова и Красноармейская.

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