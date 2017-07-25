«Ростелеком» в Томске приступил к созданию службы спасения

25 июля 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» обеспечит прием и обработку вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Томской области. В июле компания заключила контракт с ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области». В рамках контракта планируется в сентябре 2017 года запустить в эксплуатацию «Систему-112» в тестовом режиме, а к исходу четвертого квартала 2017 года ввести ее в опытную эксплуатацию на территории г. Томска, ЗАТО Северск и Томского района.

Внедрение «Системы-112» позволит организовать прием и обработку обращений населения обо всех чрезвычайных ситуациях и происшествиях по принципу «одного окна», повысить скорость реагирования на возникающие угрозы, усилить качество управления и скоординированность действий сил быстрого реагирования. Система отвечает необходимым требованиям по надежности функционирования телекоммуникационной и серверной инфраструктуры и обеспечению защиты персональных данных.

Реализация проекта направлена на усиление мер по защите жизни и здоровья граждан, обеспечению сохранности имущества, личной и общественной безопасности, а также необходимости противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма.

«Создание „Системы 112“ на территории области — это значительный шаг для обеспечения безопасности и защиты наших граждан. Теперь в случае чрезвычайных ситуаций достаточно будет набрать короткий трехзначный номер, чтобы позвать на помощь. Экстренные оперативные службы благодаря внедряемой системе улучшат взаимодействие между собой и смогут быстрее реагировать на вызовы и происшествия. Система обеспечит информационное взаимодействие органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и экстренных оперативных служб», — рассказал заместитель директора-начальник центра обработки вызовов административного центра ОГУ «УГОЧСПБ ТО» Юрий Гладун.

«В рамках контракта „Ростелеком“ выполнит монтаж серверов и необходимого оборудования, их настройку и запуск. Благодаря использованию современных информационно-коммуникационных технологий будет обеспечен прием и обработка вызовов от населения из сетей связи общего пользования по единому номеру телефона. Проект реализуется на базе Национальной облачной платформы, основными преимуществами которой являются высокая скорость развертывания, экономия капитальных затрат, а также полный комплекс круглосуточного технического и гарантийного обслуживания», — отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Компания предоставляет органам власти и коммерческим организациям облачные сервисы по моделям SaaS, PaaS и IaaS. Многие отраслевые решения «Ростелекома» внедрены и успешно работают на федеральном и региональном уровнях. Размещение сервисов О7 на защищенной платформе распределённой обработки данных «Ростелекома» позволяет гарантировать отказоустойчивость и защиту информации в соответствии с законодательством РФ и международными стандартами.

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