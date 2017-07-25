Редакция журнала «Свадьба» проводит опрос среди молодоженов 2017 года

25 июля 2017 / Томский Обзор

Простая и удобная анкета позволит оценить качество услуг свадебной индустрии Томска, выявить слабые и сильные стороны, увидеть реальные потребности женихов и невест.

Опрос проводится в рамках ежегодной премии для профессионалов свадебного бизнеса «Тили-Тесто». Отвечая на вопросы редакции молодожены рассказывают, к каким именно компаниям и специалистам они обращались и довольны ли они предоставленными услугами.

Сегодня свадьба требует привлечения огромного количества специалистов, нередко пары обращаются к «частникам», которых нашли в соцсетях. Данные опроса позволяют оценить уровень популярности компаний, увидеть, что именно привлекает молодоженов.

«Чаще всего, конечно, пары выделяют хороший сервис: когда продавцы-консультанты в свадебных салонах приветливы, официанты в ресторанах опрятно одеты, а визажист своевременно приезжает на сборы невесты. Но основное впечатление создает профессионализм: молодожены на многое готовы закрыть глаза, если результат совпадает с их ожиданием», - как признается главный редактор журнала «СВАДЬБА» Галина Олейник сегодня большинство ответов приходит в редакцию от пар, торжество которых состоялось в первом полугодии текущего года, поэтому делать какие-либо выводы еще рано. Но к концу октября — когда и состоится свадебная премия «Тили-Тесто-2017» — картина сложится более полной, яркой и интересной.

«Каждая пара — и жених, и невеста — заполняют одну анкету на двоих. В этом году мы ожидаем около 500 заполненных молодоженами анкет. Выборка для Томска более чем достаточная, и мы претендуем на объективность, поскольку все контакты получены в рамках организованной нами свадебной выставки Wedding Show Tomsk-2017, в феврале, когда большинство женихов и невест еще и сами не знали, в какую именно компанию обратятся. По количеству положительных отзывов, в конце опроса, мы выявим лучших предпринимателей и наградим их соответствующей премией. А молодожены, наиболее полно отвечающие на анкеты, также не останутся без призов», — добавляет Галина Олейник.

Тэги/темы: