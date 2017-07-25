Депутаты томской облдумы приняли участие в форуме «Городская среда»

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2017 // Фото: Duma.tomks.ru

Председатель комитета областной думы по экономической политике Виктор Власов и председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов приняли участие в дискуссионных площадках и пленарном заседании Всероссийского форума «Городская среда», состоявшегося в Краснодаре.

Как сообщается на сайте томского парламента, участники встречи отметили в резолюции необходимость инвентаризации всех российских дворов, а также предложили совмещать процедуры по созданию нового облика дворов с капитальным ремонтом домов.

«В Томске своеобразное начало проекту «Городская среда» было положено еще в 2010 году, когда мы впервые заговорили о том, что на город нужно смотреть как на единый организм, что нам нужны парки, скверы и уютные дворы, - рассказал председатель комитета Думы по строительству, инфраструктуре и природопользованию, координатор проекта «Городская среда» в Томской области Сергей Автомонов. - Сегодня эти темы обсуждают уже в масштабах всей страны. По большому счету, можно сказать, что мы в самом начале длинного пути, который ведет не только к изменению внешнего вида города и улучшению качества жизни его населения. Мы идем к изменению сознания людей. «Городская среда» существует для того, чтобы объяснить им: «Это ваш город, вам решать, каким он будет».

Результаты реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в конце года увидят около 85 тысяч россиян. Томская область - одна из немногих, где преобразования коснутся каждого района области. На реализацию этого проекта регион направит более 260 миллионов рублей. В Томске вклад в формирование городской среды вносят различные ведомства. В частности проектировщики ТГАСУ разрабатывали проекты для нескольких зон отдыха, например парк Ворошилова.

«Наши студенты готовят архитекторские решения, которые можно использовать и во дворах, и в общественных пространствах, - отметил ректор ТГАСУ, председатель думского комитета по экономической политике Виктор Власов. - Проектировщики работают в перспективных направлениях, постоянно совершенствуют свои навыки и знакомятся с современными тенденциями в архитектуре. Недавно мы были в Нидерландах, познакомились с разными подходами. Без озеленения, парковых зон, игровых и спортивных комплексов обойтись никак нельзя. Разрабатывать архитектурный дизайн нужно, ориентируясь на потребности людей. Только так он будет радовать глаз и будет удобным для жизни.

В ходе форума председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что финансирование проекта на федеральном уровне в 2018 году сохранится на прежнем уровне. Значит, еще десятки тысяч россиян смогут понять, что такое «комфортная городская среда».

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