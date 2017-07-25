Колумбийские подводники прошли специальную подготовку для заплывов на открытой воде Томска

25 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Около полусотни человек примут участие в марафонских заплывах на открытой воде в рамках первенства мира по плаванию в ластах среди юниоров, которое пройдет 31 июля - 7 августа в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу томской федерации подводного спорта Наталью Гречихину.

"В марафоне, который пройдет на открытой воде в озере Рожневое в Томском районе у деревни Березкино, примут участие порядка 50 человек. Дайверы проверили дно, и выяснилось, что там бьют ключи - озеро самоочищается. Так что оно в достаточной мере соответствует критериям, которые предъявляет конфедерация (подводного спорта, CMAS - прим.ред.)", - сказала Наталья Гречихина.

Она отметила, что синоптики не прогнозируют ухудшения погоды на время проведения заплывов, поэтому "марафон не состоится, только если снег пойдет".

В свою очередь главный тренер юношеской сборной Колумбии по подводному плаванию Хуан Карлос Толедо сообщил, что спортсмены специально готовились к марафонским заплывам.

"Мы знаем, что в Колумбии и России разные климатические условия. У нас имеются не только теплые водоемы, но и те, которые находятся в горных районах, вода в них более холодная. Мы тренировались и там. Кроме того, постоянно вели мониторинг температуры воздуха и воды в Томской области", - пояснил Хуан Карлос Толедо.

Как сообщалось, первенство мира по плаванию в ластах пройдет в Томске с 31 июля по 7 августа, в соревнованиях примут участие сильнейшие подводники планеты в возрасте от 14 до 17 лет из 26 стран мира.

Организаторы первенства мира по плаванию в ластах - министерство спорта Российской Федерации, администрация Томской области и Всемирная конфедерация подводной деятельности (CMAS).

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