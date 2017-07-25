Tele2 предлагает новые опции активным интернет-пользователям

25 июля 2017 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2

Tele2 запускает новую линейку интернет-опций. Предложения позволят абонентам Tele2 в Томской области пользоваться скоростным мобильным интернетом на еще более выгодных условиях.

С 24 июля абонентам Tele2 в Томской области доступны новые интернет-опции — «1,5 Гб», «3 Гб», «10 Гб», «15 Гб», «30 Гб». Абонентская плата при подключении пакета «1,5 Гб» составит 129 рублей в месяц. Пакет «3 Гб» можно подключить за 199 рублей. Интернет-опции «10 Гб», «15 Гб» и «30 Гб» будут стоить 299, 449, 749 рублей в месяц соответственно. При подключении пакетов «20 Гб» или «30 Гб» интернет-трафик в ночное время (с 00.00 ночи до 6.59 утра) предоставляется бесплатно и не расходует основной пакет.

Для владельцев планшетов Tele2 запустила опцию «Интернет в планшет», включающую 10 Гб трафика за 349 рублей в месяц. В абонентскую плату входит также безлимитный трафик в популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и трафик в приложениях «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Карты».

После израсходования предоставленного в рамках выбранной интернет-опции трафика, предусмотрено автоматическое подключение дополнительного пакета. Для опции «1,5 Гб» и «3 Гб» предусмотрен дополнительный пакет размером 500 Мб стоимостью 50 рублей, к опциям «10 Гб», «15 Гб», «30 Гб» и «Пакет для планшета» автоматически будет добавлен 1 Гб за 100 рублей.

На новых интернет-опциях действует «Перенос остатков», позволяющий сохранить неизрасходованный трафик и использовать его в следующем тарифном периоде.

Интернет-опции действуют при нахождении абонента на территории домашнего региона, а также в поездках по России, за исключением г. Севастополь и Республики Крым.

Подробная информация о новых интернет-опциях размещена на сайте tele2.ru.

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