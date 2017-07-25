В Томске на Дзержинского ремонтируют фасады

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

В Томске на ул.Дзержинского стартовали работы по ремонту фасадов. Сегодня бригады работают в доме по ул.Дзержинского, 34а.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в прошлом году в этом доме была отремонтирована кровля, сейчас ремонтные бригады очищают стены дома от прежней покраски и штукатурки. Позже они выровняют стены, оштукатурят их и сделают специальное покрытие по периметру здания, защищающее его от влаги.

Работы по ремонту фасадов по ул.Дзержинского запланированы на 2017-2018 гг. Большая часть домов преобразится за счет средств регионального фонда капитального ремонта. В мае нынешнего года за счет средств АО «Томская генерация» был отремонтирован фасад здания по пр. Кирова, 36.

Напомним, в 2016 году на месте рынка по ул. Дзержинского создано общественное пространство. Здесь были отремонтированы тротуары, проведена реконструкция зеленых насаждений и газонов, созданы парковочные места, введено одностороннее движение автомобилей. Новое общественное пространство было обустроено за счет средств городского бюджета и средств инвесторов - АО «Томская генерация», ОАО «Томская распределительная компания» и СП «Тепловые сети». Ремонт фасадов по ул. Дзержинского стал очередным этапом преобразования улицы и создания общественного пространства.

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