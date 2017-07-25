Томский «Полюс» планирует полностью перейти на отечественные комплектующие в производстве спутников

25 июля 2017 / Томский Обзор

АО «НПЦ «Полюс» (входит в ГК «Роскосмос») планирует полностью перейти на отечественные комплектующие в производстве космических аппаратов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Русановского.

«Успехи (в импортозамещении — прим.ред.) довольно заметные: из 40 тыс. позиций комплектующих, применяемых в штатной аппаратуре космических аппаратов, только три позиции — импортные», — отметил Сергей Русановский.

По его словам, речь идет о силовых диодах и транзисторах, не имеющих в России аналогов.

Сергей Русановский пояснил, что в советское время к аппаратуре были другие требования: космический аппарат управлялся от шины с напряжением 27 В, и на это напряжение существовала отечественная элементная база. «Позднее аппараты перешли на шину 100 В, под которую отечественной базы нет, и в течение длительного времени приходилось применять импортные изделия», — сказал он.

«Многие отечественные предприятия сегодня предпринимают усилия для налаживания собственного производства элементной базы. Как раз сейчас мы одну из этих трех импортных позиций меняем: это диод Шоттки, который разработал Воронежский завод полупроводниковых приборов», — уточнил Сергей Русановский.

«Работа эта продолжается, в ближайшее время будут заменены оставшиеся две импортные позиции», — добавил он.

Научно-производственный центр «Полюс» образован в 1951 году, специализируется на производстве бортового оборудования для авиакосмической и морской техники. Порядка 90% российской орбитальной группировки оснащено теми или иными приборами производства «Полюса».

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