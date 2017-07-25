Томский «Полюс» планирует полностью перейти на отечественные комплектующие в производстве спутников
АО «НПЦ «Полюс» (входит в ГК «Роскосмос») планирует полностью перейти на отечественные комплектующие в производстве космических аппаратов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Русановского.
«Успехи (в импортозамещении — прим.ред.) довольно заметные: из 40 тыс. позиций комплектующих, применяемых в штатной аппаратуре космических аппаратов, только три позиции — импортные», — отметил Сергей Русановский.
По его словам, речь идет о силовых диодах и транзисторах, не имеющих в России аналогов.
Сергей Русановский пояснил, что в советское время к аппаратуре были другие требования: космический аппарат управлялся от шины с напряжением 27 В, и на это напряжение существовала отечественная элементная база. «Позднее аппараты перешли на шину 100 В, под которую отечественной базы нет, и в течение длительного времени приходилось применять импортные изделия», — сказал он.
«Многие отечественные предприятия сегодня предпринимают усилия для налаживания собственного производства элементной базы. Как раз сейчас мы одну из этих трех импортных позиций меняем: это диод Шоттки, который разработал Воронежский завод полупроводниковых приборов», — уточнил Сергей Русановский.
«Работа эта продолжается, в ближайшее время будут заменены оставшиеся две импортные позиции», — добавил он.
Научно-производственный центр «Полюс» образован в 1951 году, специализируется на производстве бортового оборудования для авиакосмической и морской техники. Порядка 90% российской орбитальной группировки оснащено теми или иными приборами производства «Полюса».