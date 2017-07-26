Томские ученые выяснили, как экстремистские группы в соцсетях адаптируются к запретам

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Томского госуниверситета проанализировали 29 исламистских сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Исследователи выявили способы адаптации групп к ужесточению мониторинга со стороны администраций соцсетей, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые проанализировали группы, идентифицированные в качестве исламистских, пропагандирующие экстремизм, размером от 150 человек до 160 тысяч. Среди них были как ресурсы, откровенно поддерживающие деятельность запрещенных на территории РФ террористических организаций, так и демонстрирующие более «мягкие» формы экстремистской пропаганды.

Исследователи отмечают, что после 2012 года, когда появился реестр запрещенных сайтов и в связи с этим ужесточилась цензурная политика в социальных сетях, онлайн-группам экстремистской направленности пришлось адаптироваться к новым условиям.

«Сейчас в социальной сети «ВКонтакте» очень сложно найти откровенно экстремистский ресурс , ассоциированный с исламистской идеологией. Новое сообщество может быть заблокировано в течение двух недель. Поэтому радикальные исламисты подстраиваются под эту информационную политику, вырабатывают новые тактики», – утверждает сотрудник лаборатории, кандидат философских наук Сергей Чудинов.

В качестве одной из тактик эксперт называет так называемый «мягкий» экстремизм, когда в сообщениях группы снижается градус радикальности. В таком сообществе невозможно обнаружить прямых призывов к насилию, однако остается язык вражды, идеологические установки и лингвистические конструкции, которые содержат экстремистский компонент.

Второй путь адаптации – завуалированная форма репрезентации тематики сообщества. Материалы исламистских групп и темы для обсуждения часто маскируются под видом общемусульманской тематики, обсуждения деталей религиозного закона, правил поведения в соответствии с нормами шариата. При этом акцент смещается в сторону тем, связанных с критериями веры и неверия, условиями нарушения «чистоты единобожия» и обвинения в неверии единоверцев, нарушающих законы шариата.

«В таких группах присутствует скрытый радикальный дискурс, который не может быть раскрыт средствами автоматического мониторинга. В них часто пропагандируется доктрина «дружбы и вражды», характерная для радикальных ячеек в исламе, утверждающая, что мусульманин должен следовать только исламским компонентам культуры во всех сферах социальной жизни, жестко отсекая другой культурный опыт. Нередко встречается ситуация, когда в таких сообществах большинство участников – женщины», – говорит Сергей Чудинов.

Ученый подчеркивает, что в исследовании при идентификации ресурсов четко разделяются исламизм (радикальная религиозно-политическая идеология, апеллирующая к исламу) и традиционный ислам.

Для автоматической фильтрации ресурсов был создан специальный словарь терминов и лингвистических конструкций, свойственных экстремистским течениям исламизма. Далее принадлежность обнаруженных сообществ к экстремистским определялась в результате экспертной оценки контента онлайн-групп. Только после подтверждения лингвистических и доктринальных компонентов экстремизма сообществ ученые вносили сообщество в список для мониторинга.

«Необходимо отметить, что для радикальных и экстремистских сообществ язык вражды характерен в отношении не только представителей других конфессий, но и традиционных, умеренных мусульман. Исламисты отвергают историческое и этнокультурное наследие мусульманских народов, враждебно относятся к официальным структурам управления мусульманских общин», – говорит Сергей Чудинов.

Радикальные группы часто культивируют представления, согласно которым законопослушные верующие, следующие традиционному исламу и подчиняющиеся законам светского государства, признаются «неверными».

«Исследования экстремистских сообществ в Интернете активно изучаются на Западе. Однако в России аналитические центры занимаются подобной тематикой на постоянной основе достаточно редко. Коллектив ученых лаборатории наук о больших данных и проблемах общества ТГУ – один из немногих в своей сфере», – отмечает научный руководитель лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Михаил Мягков.

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