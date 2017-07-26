В Томске ремонтируют «Шхуну» в Сквере студотрядов

26 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске идет ремонт игровой площадки по ул.Красноармейской, 120. Сегодня в ремонте находится один из крупнейших элементов площадки - «Шхуна», сообщает пресс-служба мэрии.

В ближайшее время специалисты отремонтируют и другие конструкции, а завершить работы планируется в августе. В пресс-службе отмечают, что ремонт площадки в Сквере студенческих отрядов стал возможен благодаря соглашению о сотрудничестве администрации района и компании «Деревенское молочко».

В связи с проводимыми работами администрация Кировского района в целях предупреждения случаев детского травматизма убедительно просит родителей, гуляющих в сквере с детьми, ограничить им доступ к ремонтируемым конструкциям.

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