Пожилая женщина выпала из маршрутки в Томске

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера утром, 25 июля, в Томске на остановке из маршрутного автобуса выпала 82-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 11.30 на ул.Яковлева, 9 (на остановке «Башня»). По предварительным данным, при водитель ПАЗа, двигавшегося по маршруту №14 при высадке пассажиров не убедился в безопасности и начал движение. В это время упала пожилая пассажирка, выходящая из автобуса.

В результате происшествия пострадавшую для врачебного осмотра доставили в медучреждение.

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