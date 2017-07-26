Томский сенатор предложил продлить программу расселения аварийного жилья

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Томский сенатор, представитель в Совете Федерации от Законодательно Думы Томской области Владимир Кравченко на очередном заседании СФ предложил продлить программу господдержки по переселению граждан из аварийного жилья.

По его словам законодателя, на сегодняшний день федеральная программа, ставящая целью расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, не принята. Причина — отсутствие финансирования.

Сенатор также уточнил, что только в Томской области для переселения 10 тысяч граждан из аварийного жилья площадью 142 тыс.кв. метров потребуется 7 млрд рублей. Но к этому количеству добавятся дома, степень износа которых составляет 70 и более процентов.

«Объем аварийного фонда будет только увеличиваться. Очевидно, что муниципальным образованиям в одиночку с этой проблемой не справиться», — цитирует сенатора сайт областного парламента.

Минстрою поручено проработать и принять соответствующие меры до 1 июля 2018 года. Однако Владимир Кравченко заявил, что эти сроки являются неприемлемыми.

«О тяжелой ситуации, складывающейся вокруг программы, неоднократно говорил глава Томской области Сергей Жвачкин, отмечая, что проблема аварийного жилья очень болезненна для людей, которые не живут, а мучаются в бараках», — напомнил Владимир Кравченко.

Сенатор предложил Совету Федерации в сентябре заслушать главу Минстроя по данной теме. Соответствующее поручение дано профильному комитету палаты регионов.

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