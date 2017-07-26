Томские спасатели подняли тело 79-летней женщины, упавшей в колодец на даче

26 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Вчера днем, 25 июля, спасатели ТО ПСС подняли из колодца тело 79-летней женщины, которая упала в колодец с водой.

Как сообщают в ТО ПСС, бригада выезжала в садоводческое товарищество «Роботрон». Здесь спасатели при помощи альпинистского снаряжения и костюма рыбака извлекли тело погибшей и передали его полиции.

«Колодец был заполнен не полностью. Спасателям пришлось приспуститься на 2,5 метра до уровня воды», — говорится в сообщении.

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