День крещения Руси в Томске отметят колокольным звоном

26 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В четверг, 28 июля, в День крещения Руси, во всех храмах Русской православной церкви Томской области в течение пятнадцати минут (с 12.00 по томскому времени) будет звучать праздничный колокольный звон.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, колокольный звон «волной» пройдет по всей канонической территории Русской православной церкви — от Европы до Дальнего Востока.

«Русская православная церковь громогласно возвестит о духовно-историческом выборе, сделанном в 988 году, который оказал огромное влияние на появление и развитие российской государственности, культуры, образования, сформировал духовный облик нашего народа», — сообщили в Томской епархии РПЦ.

Впервые в праздник Крещения Руси волна колокольного благовеста объединила православные храмы в 2012 году.

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