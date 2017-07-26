Томский полицейский получил условный срок за избиение задержанного, просившего покурить

26 июля 2017 / Томский Обзор

Томской областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда Томска, приговорившего к трем годам условного лишения свободы полицейского, избившего задержанного, сообщает агентство «Интеракс-Сибирь» со ссылкой на региональной прокуратуры.

Полицейский, будучи при исполнении должностных обязанностей, возле здания отдела полиции N1 избил задержанного. Подсудимый ударил его автоматом в правый висок и несколько раз пнул, когда задержанный спросил о возможности покурить.

Кировский райсуд приговорил полицейского к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также к лишению права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение двух лет.

«Не согласившись с приговором суда, защитник осужденного обжаловал его, требуя оправдать своего подзащитного на том основании, что потерпевший самостоятельно упал, споткнувшись о бордюр. Кроме того, защитник просил суд принять во внимание отрицательные характеристики потерпевшего», — говорится в сообщении.

Однако прокурор обосновала законность приговора райсуда, и областной суд подтвердил решение первой инстанции. По мнению прокурора, версия осужденного опровергается не только показаниями свидетелей, но и заключением судебно-медицинской экспертизы, подтверждающей невозможность получения таких телесных повреждений при падении. Приговор райсуда вступил в законную силу, осужденный приступил к отбытию наказания.

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