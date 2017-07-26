Депутат Госдумы Диденко подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Томской области

26 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томское РО ЛДПР

Председатель комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко подал в избирательную комиссию Томской области документы для регистрации на выборы главы региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облизбиркома.

«26 июля кандидат на досрочных выборах губернатора Томской области А.Диденко представил необходимые для регистрации документы, в том числе 163 подписи депутатов и глав муниципальных образований Томской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о регистрации кандидата будет принято в течение 10 дней.

Помимо Алексея Диденко документы уже подали врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин («Единая Россия»), депутат облдумы Наталья Барышникова (КПРФ), травматолог-ортопед Александр Ростовцев («Справедливая Россия»). В качестве кандидата в губернаторы также зарегистрирован бизнесмен Олег Федосеев («Коммунисты России»), однако он документы пока не предоставил. Прием документов завершается 26 июля.

Выборы губернатора Томской области пройдут 10 сентября.

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