Два лесных пожара, возникших по вине людей, действуют на территории Томской области

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Ликвидацией возгораний, обнаруженных на территории Александровского и Каргасокского лесничеств, занимаются 15 специалистов Томской базы авиационной охраны лесов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Площадь лесного пожара, действующего в зоне космомониторинга в Александровском лесничестве, сейчас составляет 125 га. На тушении задействовано 11 специалистов. Причина возгорания, по предварительной оценке экспертов, — неосторожное обращение с огнем местного населения.

Еще один лесной пожар обнаружен на 2 га в авиационной зоне Каргасокского лесничества. Несколько часов назад на очаг вылетел вертолет Ми-8 с четырьмя парашютистами-десантниками на борту.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 89 лесных пожаров на общей площади 832,07 гектара. Последнее возгорание в лесах было потушено 25 июля на 3 га территории Каргасокского лесничества.

Сейчас в Томской области установился низкий (1,9) класс пожарной опасности в лесах.

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