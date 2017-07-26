«Томи» вновь запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов

26 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Руководство футбольного клуба «Томь», выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги, ведет переговоры о снятии запрета на регистрацию новых игроков, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на нового гендиректора клуба Татьяну Смирнову.

«Закрыта регистрация новых футболистов, есть долги перед футболистом Сергеем Кузнецовым и тренером молодежного состава Виктором Себелевым. Заявку мы откроем в ближайшее время, ведутся переговоры», — сказала Татьяна Смирнова, слова которой приводит пресс-служба клуба.

По ее словам, руководство ФК приступило к оптимизации затрат, «чтобы выйти из финансового кризиса и работать без просроченых долгов».

«Также президент клуба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин поставил задачу развивать детско-юношеский спорт, в том числе и создание академии», — отметила Татьяна Смирнова.

Она подчеркнула, что в последнее время ситуация значительно улучшилась, но для полного выздоровления необходимо время.

Как сообщалось, в начале июля Российский футбольный союз снял с «Томи» запрет на регистрацию новых футболистов, введенный из-за долгов перед игроками и персоналом.

Татьяна Смирнова занимает должность гендиректора «Томи» с 24 июля, ранее она работала финансовым директором клуба.

Центральный полузащитник Сергей Кузнецов выступал в составе «Томи» с 2015 года по 2017 год.

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